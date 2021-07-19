Стало известно, когда в Татарстане спадет 30-градусная жара

При этом в республике местами продолжат идти дожди и грозы с сильным ветром. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на штормовое предупреждение – дожди и грозы, в республике 20 июля температура воздуха в республике все еще пока будет высокой – максимум +34 градусов.

Но зато с каждым последующим днем жара начнет потихоньку спадать. Так, в среду и четверг – 21 и 22 июля, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, неустойчивая погода сохранится, но днем столбики будут показывать уже от +24 до +31.

Далее – в пятницу (23 июля) и субботу (24 июля), с отходом фронтальной системы на восток и сменой воздушных потоков на северо-западные и северные в Татарстане существенно снизится температурный фон. Днем 24 июля максимум, что будут показывать столбики термометров – это от +19 до +24 градусов. При этом характер погоды в центральных и восточных районах республики сохранится неустойчивым – будут идти дожди, ливни, а также грозы с сильным ветром.