В Набережных Челнах полицейские задержали женщину-курьера с поддельной справкой о наличии антител к коронавирсу

По факту сбыта этой справки возбуждено уголовное дело. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Набережных Челнах полицейские задержали 38-летнюю местную жительницу. Дело в том, что женщина выступила курьером при доставке поддельной справки о наличии антител к коронавирусу. Этот документ, который позволяет получить освобождение от вакцинации, продали за 2 000 рублей.

- По данному факту возбуждено уголовно дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков», - сообщают В МВД Татарстана.

Сейчас полицейские устанавливают личности остальных участников преступной схемы по продаже таких поддельных справок.

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