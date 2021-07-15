В Казани полицейские задержали медсестру, которая продавала справки о вакцинации от коронавируса

В настоящее время идет розыск подельников задержанной, а также самих покупателей. Последним также грозит уголовная ответственность.

В столице Татарстана полицейские задержали 21-летнюю медсестру одного из консультативно-диагностических центров. Девушка попалась на продаже поддельных документов о прохождении вакцинации от коронавируса. За них она брала от 2 000 до 4 000 рублей. Сообщает МВД Татарстана.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Мелкое взяточничество», - отметили в ведомстве. - В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других фигурантов этой противоправной деятельности.

По данным полицейских, незаконными услугами медсестры успели воспользоваться около 60 жителей Казани. В общей сложности они заплатили за это 200 тысяч рублей. Так как эти граждане в итоге не привились от коронавируса, их всех сейчас разыскивают. В их действиях усматриваются уголовное преступление, предусмотренное статьей «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков».