МВД Татарстана: в полицию начали поступать заявления на Finiko

В правоохранительные органы уже обратились порядка 10 человек. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот понедельник, 19 июля, на пресс-конференции рассказал начальник отдела управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Руслан Давлетьяров сообщил, что в полицию от граждан уже поступили порядка 10 заявления на деятельность финансовой организации Finiko. Ранее в отношении пока неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам финансовой пирамиды.

По словам Давлетьярова, у Finiko отсутствовали лицензия, специальное разрешение на работу, а также наличие юрлица в России.

Но при этом правоохранители все еще ждет подробные разъяснения от ЦБ по факту работы подобных организаций с признаками незаконной финансовой деятельности. Дело в том, что МВД в качестве эксперта не имеет права давать соответствующую оценку.

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