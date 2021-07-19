На Курбан-байрам - 2021 в Казани организуют «Курбан фест»

Фестиваль пройдет с 13:00 до 17:00. Фото: dumrt.ru

Завтра, 20 июля, в рамках празднования Курбан-байрама -2021 в Казани пройдет семейный фестиваль «Курбан фест». Местом проведения мероприятия выбран центральный парк культуры и отдыха им.Горького. Сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

С 13:00 до 17:00 на фестивале будут исполнять мунаджаты, нашиды, стихи, а также покажут анимационное и вело-шоу. В парке будет работать фуд-корт.

Тема фестиваля – «Связь времён – прошлое, настоящее, будущее». Площадку проведения разделили на три соответствующие зоны.

Площадка «Прошлого» включает в себя мастер-классы для детей, в частности, декор открыток бисером и стразами, роспись деревянной броши и кожаных браслетов, а также аквагрим, твистинг и эстафеты.

В зоне «Настоящего» проведут мастер-классы по мехенди, лепке из глины, раскрашиванию гипсовых фигурок. Для детей организуют мыльное шоу, игры с аниматорами и деревянными игрушками.

Наконец, в третьей зоне – «Будущего», посетители смогут создать объемные картины акрилом и текстурной пастой на холсте, попробовать нейрорисование. У детей будет возможность принять участие в интеллектуальных играх. Также посетителей ждут розыгрыши сертификатов, научное шоу и запуск ракеты.

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