Курбан-байрам-2021 в Казани: время намазов, маршруты до мечетей и антиковидные правила

Заполняемость помещений мечетей в день праздника не должна превышать 100 человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году мусульмане Татарстана отмечают Курбан-байрам 20 июля (вторник). Праздник традиционно наступает через 70 дней после Ураза-байрам и совпадает с 10 днем месяца Зуль-хиджа (последний месяц исламского календаря - Ред.). Напомним, Курбан-байрам в республике официально является выходным днем. Каждый год он закрепляется указом президента Татарстана. А по Трудовому кодексу, рабочий день или смена накануне такого дня сокращается на один час.

МОЛИТВЫ

- В мечетях Казани утренний намаз начнется в 2:30.

- Рецитация Священного Куръана пройдет с 2:45 до 3:30.

- Праздничный вагаз с 3:30 до 4:00, после которого начнется гает-намаз.

- Проповедь на арабском языке начнется в 4:05.

- Начало заклания жертвенных животных в 4.30.

Молитва начнется в 2.30. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТРАНСПОРТ

В Курбан-байрам - 2021 в Казани доставлять верующих к мечетям на праздничную молитву будут дополнительные автобусы и троллейбусы.

Так, к началу праздничного вагаза - к 3:30, к мечетям можно будет добраться на автобусах маршрутов №№1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71, 74, 75, 89 и 91, а также на троллейбусах маршрутов №1, 2 и 12.

Курсировать общественный транспорт будет по воскресному графику.

Для подвоза верующих к мечетям будет задействован общественный транспорт на 29 городских маршрутах. Фото: Евгения БУБЛИК

МЕСТА ЗАКЛАНИЯ

По традиции, в честь праздника Курбан-байрам мусульмане совершают жертвоприношение. Однако исполнить это религиозное предписание можно только имея нисаб (размер минимального достатка или имущества, с которого необходимо выплачивать ежегодный обязательный налог в Исламе - Ред.). В 2021 году Духовным управлением мусульман Татарстана размер нисаба определен на уровне 36 тысячи рублей.

Что же касается непосредственно заклания жертвенных животных на Курбан-байрам, то в Казани для этого организовали 16 мест:

- мечеть «Казан Нуры» (проспект Фатыха Амирхана, 3);

- мечеть «Салихжан» (улица Бестужева, 66а);

- мечеть «Аль-Марджани» (улица Каюма Насыри, 17);

- мечеть «Гадель» (улица Оренбургский тракт, 193);

- мечеть «Ризван» (улица Хусаина Мавлютова, 48а);

- мечеть «Апанаевская» (улица Каюма Насыри, 27);

- мечеть «Тынычлык» (поселок Мирный, улица Мелитопольская, 15);

- «Курбан-центр» улица братьев Петряевых,6);

- мечеть «Сулейман» (улица Ютазинская, 8а к1);

- мечеть «Рамазан» (улица Окольная, 25б);

- мечеть «Маулид» (поселок Залесный, улица Селянская, 23);

- мечеть «Куддус» (Яснополянский переулок, 16);

- мечеть «Иман Нуры» (поселок Нагорный, улица Дорожная, 32а);

- мечеть «Раджап» (улица Энгельса, 20/39);

- мечеть «Фатиха» (Кадышевская мечеть) (улица Рихарда Зорге, д.2а);

- мечеть «Билял» (улица Иркен, 29).

В Духовном управлении мусульман Татарстана отметили, что за одного человека полагается пожертвовать одной овцой или козой, за семерых – можно коровой или верблюдом. Лошадь в качестве жертвы не принимается.

При этом у каждого животного есть предписанный для заклания возраст. У верблюдов – это от 5 лет и старше, количество горбов значения не имеет. Крупный рогатый скот – коров, быков или буйволов, можно приносить в жертву в возрасте от 2 лет и старше. Овцы и козы допустимы от 1 года и старше.

Все жертвенные животные должны быть приобретены дозволенным путем.

Отметим, что в Казани в Курбан-байрам обряд жертвоприношения можно будет совершить дистанционно по заказу, воспользовавшись услугой доставки мяса на дом.

РАЗДАЧА НУЖДАЮЩИМСЯ

Благотворительным фондом «Закят» Духовного управления Татарстана в Курбан-байрам - 2021 планируется раздать около 25 тонн жертвенного мяса нуждающимся. Это многодетные, малоимущие и неполные семьи, одинокие люди без опекунов, а также социальные учреждения.

Так, мясо поставят в казанский хоспис им. А. Вавиловой, школу-интернат №1 для детей с отклонениями в умственном развитии, специальную коррекционную школу-интернат №4 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, АНО «Поволжский профилактический центр «Жизнь без диабета», центр реабилитации инвалидов «Восхождение», психоневрологический диспансер Зеленодольска, региональную общественную организацию родителей детей-инвалидов «Забота». Также мясо жертвенных баранов отправят и в исправительные колонии Татарстана.

Нуждающимся планируется раздать около 25 тонн жертвенного мяса.

Нуждающиеся могут подать заявку на получение мяса, позвонив по телефону: +7 (843) 225-33-22. На сообщения отвечают специалисты фонда «Закят». Они проконсультируют каждого и подскажут, какие документы нужно предоставить для получения продовольственной помощи,

ПРАВИЛА

В Казани во время Курбан-байрам - 2021 в мечетях и в местах заклания участники праздника должны соблюдать антиковидные меры – носить в помещениях медицинские маски, иметь при себе индивидуальные молитвенные коврики, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

В свою очередь заполняемость помещений мечетей не должна превышать 100 человек. В случае нехватки мест внутри желающие смогут совершить гает-намаз и послушать праздничную проповедь на открытом воздухе рядом с мечетью.

В мечети надо не только носить маску, но иметь индивидуальный коврик для молитв. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилым людям и тем, кто входит в группы риска по заболеваемости коронавирусом, рекомендовано в день Курбан-байрама - 2021 отказаться от посещения общественных мест, в том числе мечетей.