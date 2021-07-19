На Курбан-байрам - 2021 в Казани общественный транспорт начнет работу с 2.30

Общественный транспорт 20 июля будет работать по графику воскресенья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 20 июля, мусульмане будут отмечать один из значимых исламских праздников – Курбан-байрам. Проповеди в мечетях Казани начнутся в 3.30. В день праздника маршруты общественного транспорта в Казани будут работать с 2.30.

Такое решение Исполком города принял, чтобы обеспечить транспортировку верующих к началу намаза.

Доехать до мечетей горожане смогут на автобусах маршрутов №№1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71, 74, 75, 89, 91 и троллейбусах маршрутов №№1, 2 и 12.

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