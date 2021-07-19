«Это праздник великодушия и щедрости»: муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман республики с наступающим Курбан-байрамом – 2021

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман республики с наступающим Курбан-байрамом – 2021, который в этот раз отмечается 20 июля (вторник).

- От всей души поздравляю всех мусульман с наступающим великим праздником Курбан-байрам! Пусть Всевышний в эти светлые дни примет наши поклонения, жертвоприношения и добрые поступки и воздаст за них благом! Курбан-байрам – это торжество преданности и благодарности Аллаху за Его несметные дары и милосердие. Это великая возможность для нас доказать Ему нашу верность не только через поклонение, но и посредством своего имущества. У Курбан-байрама есть еще один смысл: это - зияфат Всевышнего, то есть торжество угощений для нуждающихся. В Татарстане и бедные, и богатые с радостью ожидают наступления гаета, потому что это праздник великодушия и щедрости, которые являются обязательными качествами мусульман. Пусть в каждом доме всегда царят благоденствие, процветание и счастье, не угасает свет веры. Милости Аллаха вам и Его бесценных наград в обоих мирах! - гласит праздничное обращение муфтия.

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