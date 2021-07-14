Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил планы на бывшие комплексы фабрики «Спартак» и ресторана «Парус» в Казани

В основном здании бывшей обувной фабрики Рустам Минниханов предложил создать современное пространство в формате опенспейс. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел реконструируемые и строящиеся здания в Казани. В рамках этого выездного совещания глава региона обозначил планы, в том числе, и на здания бывшей обувной фабрики «Спартак» и бывшего ресторана «Парус». Сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Так, на месте ресторана создадут молодёжный образовательный центр с творческими и научными лабораториями, музейными экспозициями, выставками. А на верхней части здания глава республики поручил обустроить смотровую площадку.

Что касается основного здания бывшей обувной фабрики «Спартак», здесь Рустам Минниханов предложил создать современное пространство в формате опенспейс.