Земля и здания обанкротившейся фабрики «Спартак» стали собственностью Татарстана

Покупка обошлась в 551 миллион рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Компания «Связьинвестнефтехим», которая создана правительством Татарстана, за 551 миллион рублей выкупила на торгах имущество обувной фабрики-банкрота «Спартак». Об этом гласят данные из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В список приобретений вошли здания и земельные участки. Самый привлекательный в нем объект – это семиэтажный производственный корпус «Спартака» в центре Казани площадью 21,6 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе президента Татарстана, у властей региона уже есть определенные планы на купленное имущество.