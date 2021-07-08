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Общество8 июля 2021 14:30

Земля и здания обанкротившейся фабрики «Спартак» стали собственностью Татарстана

Обувное производство обанкротилось в 2018 году
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Покупка обошлась в 551 миллион рублей.

Покупка обошлась в 551 миллион рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Компания «Связьинвестнефтехим», которая создана правительством Татарстана, за 551 миллион рублей выкупила на торгах имущество обувной фабрики-банкрота «Спартак». Об этом гласят данные из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В список приобретений вошли здания и земельные участки. Самый привлекательный в нем объект – это семиэтажный производственный корпус «Спартака» в центре Казани площадью 21,6 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе президента Татарстана, у властей региона уже есть определенные планы на купленное имущество.