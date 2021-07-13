Ехали на «красный», переезжали дорогу, где захочется: в Татарстане оштрафовали уже более 900 электросамокатчиков

В этом году на дорогах республики с участием лиц, использующих электросамокаты, зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1 человек и 10 получили ранения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МВД Татарстана подсчитали, что с начала 2021 года в республике за нарушения при использовании электросамокатов было оштрафовано более 900 человек. Всем им вменили административную статью «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». По ней предусматривается наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Наиболее часто фиксируемые нарушения самокатчиков – это движение прямо по дороге, пересечение проезжей части вне пешеходного перехода и проезд по «зебре» на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, были выявлены случаи использования электросамокатов, которые из-за своей мощности уже являются транспортным средством. А значит для их управления нужны уже воительские права. В 2021 году за их отсутствие полицейскими к ответственности было привлечено восемь человек.

- В этом году на дорогах республики с участием лиц, использующих электросамокаты, зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1 человек и 10 получили ранения, - также отметили в МВД Татарстана.

В ведомстве настоятельно рекомендуют использовать электросамокаты и подобные им устройства за пределами дорог, на закрытых территориях и специально отведенных участках.

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