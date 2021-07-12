Отравление хлоркой в аквапарке «Ривьера» в Казани 12 июля 2021: одного ребенка подключили к кислородной маске

Мальчик поступил в больницу в стабильно тяжелом состоянии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девятилетний мальчик, который была госпитализирован из аквапарка «Ривьера» в Казани с отравлением хлоркой находится в реанимации Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в Минздраве Татарстана, ребенка в итоге из-за тяжести его состояния решено было подключить к аппарату высокопоточной назальной оксигенации - кислородной маске.

Напомним, 12 июля из казанского аквапарка с признаками отравления хлоркой в ДРКБ было доставлено пять детей. Так же пострадала и одна женщина. Ее отвези в городскую больницу №7. В итоге родители четверых детей отказались от госпитализации в стационар, отказалась от этого и взрослая пострадавшая.

По факту этого отравления в следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Невыполнение услуг, отвечающих требованиям безопасности». На данный момент известно, что пострадавшие дети приехали отдыхать в столицу Татарстана из Удмуртии, Орловской и Пензенской областей, а также Пермского края. Отметим, что, несмотря на произошедшее, аквапарк не закрылся и продолжает работать.