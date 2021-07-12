В Казани в аквапарке «Ривьера» хлоркой отравились пять детей

Пострадавших увезли на "скорой" в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В казанском аквапарке «Ривьера» от отравления хлоркой пострадали дети в возрасте от 6 до 11 лет. Пока сообщается о пяти госпитализированных. Они находятся в Детской республиканской клинической больнице. С такими же симптомами из аквапарка в городскую больницу №7 доставили одну женщину.

- Прокуратура Ново-Савиновского района Казани инициировала проверку по факту отравления детей в парке Ривьера. Обстоятельства инцидента выясняются, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

Один из детей сейчас находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Еще четверо ребят в среднем состоянии находятся под медицинским наблюдением в приемном отделении.

Тем временем, по факту отравление людей хлоркой в казанском аквапарке возбудили уголовное дело по статье «Невыполнение услуг, отвечающих требованиям безопасности».

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

На данный момент известно, что пострадавшие дети приехали отдыхать в столицу Татарстана из Удмуртии, Орловской и Пензенской областей, а также Пермского края. Отметим, что, несмотря на произошедшее, аквапарк не закрылся и продолжает работать.

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