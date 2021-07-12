Власти Казани могут продлитьмаршруты общественного транспорта до «Салават Купере 2»

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В Казани решается вопрос снабжения транспортом первоклассников микрорайона «Салават Купере». Речь идет о тех детях, которые не попали в лицей №182 по месту проживания и будут зачислены в гимназию №189, а также в лицей №188.

До этих двух школ власти могут продлить общественный транспорт из «Салават Купере 1» в «Салават Купере 2». Об этом на совещании в мэрии Казани сообщил руководитель Исполкома города Рустем Гафаров.

Он также заверил, что несмотря на возникшую проблему с нехваткой мест для первоклассников в лицее №182, всем детям обеспечат место за школьной партой.