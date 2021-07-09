Власти Казани ответили, почему детей из «Салават купере» не взяли в первый класс школы №182

Руководство школы утвердило на предстоящий учебный год зачисление 216 детей – это 6 первых классов по 36 учеников. Фото: мэрия Казани

В Казани школа №182 в микрорайоне «Салават Купере» закрыла прием детей в первый класс. Но для всех местных ребят мест там не хватило. Начальник управления образования города Ирек Ризванов объяснил причины произошедшего и рассказал, где еще смогут учиться дети из микрорайона.

По его словам, школа №182 рассчитана на 1 224 ученика, а зачислиться туда только в первый класс набралось 394 желающих. Соответственно, школа физически не способна вместить всех потенциальных первоклашек. Руководство школы утвердило зачисление только 216 детей – это 6 первых классов по 36 учеников.

Родителям остальных детей предложили альтернативу в виде двух соседних школ в том же «Салават Купере». 1 сентября там откроется лицей №188. А гимназия №189 начнет работать в полную силу.

Другая причина отказа местным детям в зачислении в первые классы школы №182 – это изменение Федерального закон об образовании. Теперь в первую очередь в конкретную школу зачисляют детей, чьи братья, сестры там уже учатся. Также приоритет есть у детей военнослужащих и сотрудников полиции. Только потом в очереди идут прописанные в микрорайоне.

Прокомментировал Ризванов и просьбу родителей ввести третью смену для первых классов, чтобы все дети смогли пойти в школу №182. В теории она начиналась бы около 19:00-20:00 и завершалась бы поздно ночью. начальник управления образования Казани подчеркнул, что такая затея негативно отразится на учебном процессе, да и проектная мощность школы такое не предусматривает. А главное – это противоречит санитарным нормам в части профилактики распространения коронавируса.