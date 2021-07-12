В Казани выберут нового руководителя комитета по транспорту

От будущего руководителя комитета ожидают новый уровень в развитии транспортной системы столицы Татарстана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исполком Казани объявил отбор на должность председателя комитета по транспорту. Власти города ожидают от нового руководителя новый уровень в развитии транспортной системы столицы Татарстана.

Ранее структурным подразделением на протяжении 15 лет руководил Айдар Абдулхаков. Недавно он покинул этот пост и возглавил казанский МУП «Метроэлектротранс».

Участником отбора на освободившуюся должность председателя комитета по транспорту может стать любой желающий. Место проживания потенциального кандидата значения не имеет. Власти города видят на новой должности энергичного и инициативного человека, весьма компетентного в сфере общественного транспорта. При этом в развитии отрасли кандидат не должен ограничиваться рамками города, ему следует смотреть в будущее и работать на опережение.