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Общество24 мая 2021 9:51

В Казани МУП «Метроэлектротранс» возглавил Айдар Абдулхаков

Ранее он занимал пост председателя городского комитета по транспорту
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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О новом назначении стало известно на совещании в мэрии Казани.

О новом назначении стало известно на совещании в мэрии Казани.

В это понедельник, 24 мая, на аппаратном совещании в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин сообщил, что МУП «Метроэлектротранс» отныне возглавляет Айдар Абдулхаков, который до этого был председателем городского комитета по транспорту.

Напомним, его предшественник - Асфан Галявов, возглавлял МУП «Метроэлектротранс» с 2004 года. А на фоне участившихся ЧП с казанскими трамваями он вдруг покинул свой пост по собственному желанию.

Отметим, что в столице Татарстана трамваи в последнее время, то на полном ходу слетают с рельсов и таранят машины, то с завидной периодичностью загораются. Последнее ЧП произошло на этой неделе. Так, 17 мая на улице Сибирский тракт у остановки «Компрессорный завод» на скорости один трамвай врезался сзади в другой. Пострадали три человека – кондуктор и вагоновожатые. По данному факту возбудили уголовное дело.