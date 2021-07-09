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Происшествия9 июля 2021 15:03

В Татарстане мать будут судить за енота, который едва не загрыз ее новорожденного сына

Утверждается, что женщина в тот момент заснула под воздействием психотропных веществ
Источник:kp.ru
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Причастность к совершению преступления женщина признала частично.

Причастность к совершению преступления женщина признала частично.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в отношении 22-летней жительницы Кировской области возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По версии следствия, весной 2021 года женщина со своим новорожденным сыном жила у родственников в Елабуге. При этом с собой у нее был питомец – енот.

9 мая, находясь под воздействием психотропных веществ, обвиняемая уснула. В связи с этим она не смогла защитить своего ребенка от нападения того самого енота. Мальчика доставили в больницу с укусами, переломами и ушибом головного мозга.

- Причастность к совершению преступления женщина признала частично. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены на рассмотрение в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.