В Татарстане мать будут судить за енота, который едва не загрыз ее новорожденного сына

Причастность к совершению преступления женщина признала частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в отношении 22-летней жительницы Кировской области возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По версии следствия, весной 2021 года женщина со своим новорожденным сыном жила у родственников в Елабуге. При этом с собой у нее был питомец – енот.

9 мая, находясь под воздействием психотропных веществ, обвиняемая уснула. В связи с этим она не смогла защитить своего ребенка от нападения того самого енота. Мальчика доставили в больницу с укусами, переломами и ушибом головного мозга.

- Причастность к совершению преступления женщина признала частично. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены на рассмотрение в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.