Топ-менеджера казанского завода, из-за которой погибла ее 11 летняя дочь, отправили под домашний арест

Суд назначил женщине домашний арест на срок один месяц и 22 дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 июня, Ново-Савиновский районный суд Казани отправил под домашний арест до 19 августа 51-летнюю топ-менеджера местного завода, которую обвиняют в смертельном ДТП с квадроциклом.

- Под домашним арестом женщина будет находится один месяц и 22 дня, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, 19 июня в деревне Ключищи Верхнеуслонского района обвиняемая, по версии следствия, села за руль квадроцикла в нетрезвом состоянии. При этом женщина посадила сзади свою 11-летнюю дочь, знакомую и двухлетнюю девочку.

Поехали по полю и на одной из кочек женщина - водитель потеряла управление и врезалась в сарай одного из домохозяйств. Ее дочь от полученных травм погибла на месте происшествия. Выжившую девочку госпитализировали. Чуть позже в больницу попала и сама обвиняемая. По факту смертельного ДТП в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».