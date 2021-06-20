В Татарстане мать с детьми врезалась в сарай на квадроцикле: погибла ее 11-летняя дочь

Всех участников этого ДТП увезли в больницы нас "скорой".
Фото: Олег УКЛАДОВ
В деревне Ключищи Верхнеуслонского района пьяная 52-летняя мать села за руль квадроцикла. При этом женщина посадила сзади свою 11-летнюю дочь, знакомую и двухлетнюю девочку.
Поехали по полю, на одной из кочек пьяная водитель потеряла управление и врезалась в сарай одного из домохозяйств. Пострадали дети – дочь женщины погибла на месте происшествия. Всех участников ДТП пришлось госпитализировать.
- По факту данной аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в прокуратуре Татарстана.
Расследование дело находится на контроле надзорного ведомства.
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