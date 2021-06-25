В Набережных Челнах из больницы №5 снова сделали «ковидный» госпиталь

В больнице №5 Набережных Челнов развернули 350 коек Фото: Александр БОЙКО

Сегодня, 25 июня, больница №5 Набережных Челнов снова работает в качестве временного инфекционного госпиталя. Там подготовили 350 дополнительных коек для пациентов с тяжелой формой ОРВИ, коронавируса и пневмонии.

Такое решение в Минздраве Татарстана приняли в целях создания коечного резерва. Таким образом, в республике, опираясь на прошлогодний опыт борьбы с пандемией, подготовились к нынешнему росту заболеваемости в ряде регионов страны.

Вместо больницы №5 плановую медпомощь ее пациентам будут оказывать в других медучреждениях Набережных Челнов.