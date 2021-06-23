В Татарстане за май-июнь 2021 года в ДРКБ поступили более 200 детей, пострадавших при катании на самокатах и велосипедах

Родителям советуют надевать на детей специальные шлемы, когда те идут кататься. Фото: Иван МАКЕЕВ

За май-июнь 2021 года в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) поступили более 200 детей, которые пострадали при катании на самокатах и велосипедах. При этом 20 из них получили тяжелые и среднетяжелые травмы. Об этом сегодня, 23 июня, на пресс-конференции сообщил зав отделением нейрохирургии ДРКБ Владимир Иванов.

По его словам, возраст пострадавших от 5 до 14 лет и для некоторых из них дело может закончиться инвалидностью. Речь идет о травмах головы, переломах позвоночника, костей свода и основания черепа, а также повреждениях внутренних органов.

Чтобы избежать тяжелых последствий от падений с тех же самокатов, Владимир Иванов советует родителям надевать на детей хотя бы специальные шлемы, когда те начинают кататься.

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