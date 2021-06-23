Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2021 14:06

В Татарстане за май-июнь 2021 года в ДРКБ поступили более 200 детей, пострадавших при катании на самокатах и велосипедах

У некоторых из них такие серьезные травмы, что дело может закончиться инвалидностью
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Родителям советуют надевать на детей специальные шлемы, когда те идут кататься.

Родителям советуют надевать на детей специальные шлемы, когда те идут кататься.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За май-июнь 2021 года в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) поступили более 200 детей, которые пострадали при катании на самокатах и велосипедах. При этом 20 из них получили тяжелые и среднетяжелые травмы. Об этом сегодня, 23 июня, на пресс-конференции сообщил зав отделением нейрохирургии ДРКБ Владимир Иванов.

По его словам, возраст пострадавших от 5 до 14 лет и для некоторых из них дело может закончиться инвалидностью. Речь идет о травмах головы, переломах позвоночника, костей свода и основания черепа, а также повреждениях внутренних органов.

Чтобы избежать тяжелых последствий от падений с тех же самокатов, Владимир Иванов советует родителям надевать на детей хотя бы специальные шлемы, когда те начинают кататься.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани ограничили использование электросамокатов

Речь, в том числе, идет и о штрафах за неправильную парковку арендованного транспорта (подробности)