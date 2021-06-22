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Происшествия22 июня 2021 18:01

Пожар в историческом квартале «Полукамушки» Зеленодольска

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

В историческом квартале «Полукамушки» Зеленодольска (Татарстан) снова вспыхнул пожар. В этот раз загорелся дома №12 на улице Красный переулок. Огонь в итоге удалось потушить.

- Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причина – устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

В свою очередь, по факту данного пожара прокуратура уже потребовала возбудить уголовное дело по статьям: «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Напомним, после расселения домов в историческом квартале «Полукамушки» там с завидной периодичностью происходят пожары.