Пожар в историческом квартале «Полукамушки» Зеленодольска

С места происшествия.
Фото: МЧС Татарстана
В историческом квартале «Полукамушки» Зеленодольска (Татарстан) снова вспыхнул пожар. В этот раз загорелся дома №12 на улице Красный переулок. Огонь в итоге удалось потушить.
- Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причина – устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
В свою очередь, по факту данного пожара прокуратура уже потребовала возбудить уголовное дело по статьям: «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Напомним, после расселения домов в историческом квартале «Полукамушки» там с завидной периодичностью происходят пожары.