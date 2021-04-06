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Общество6 апреля 2021 15:27

Прокуратура Татарстана требует возбудить уголовное дело из-за поджога домов в историческом квартале «Полукамушки»

Данные здания уже не являются жилыми, но зато включены в единый госреестр объектов культурного наследия
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Также надзорное ведомство проверит и местных чиновников, которые должны присматривать за этими домами.

Также надзорное ведомство проверит и местных чиновников, которые должны присматривать за этими домами.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пожар в зеленодольском историческом квартале «Полукамушки» произошел ночью 6 апреля. Неизвестные подожгли крышу и веранду двух домов - №13 и №15. Здания давно уже не являются жилыми – люди были расселены. Поэтому пострадавших и эвакуированных нет. Площадь пожара составила 181 квадратный метр.

С места происшетсвия.

Фото: МЧС Татарстана

Пострадавшие от огня дома включены в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.

Поэтому прокуратура Татарстана требует возбудить по факут этого пожара уголовное дело.

- В действиях неустановленных лиц содержатся признаки преступлений, предусмотренных уголовными статьями: «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» и «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - В связи с этим прокурор Зеленодольска вынес постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Также надзорное ведомство в ходе проходящей еще проверки даст оценку действиям местных чиновников на предмет своевременности и полноты мер по сохранению объектов культурного наследия и поддержанию их в надлежащем состоянии.