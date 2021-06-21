Детсады для ребят с ограниченными возможностями здоровья появятся в каждом районе Казани

Мэр Казани считает, что детские сады для особеннвх детей должны появится в каждом районе города. Фото: kzn.ru

В Казани определят места для строительства детских садов для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее поручение сегодня, 21 июня, во время совещания в Исполкоме дал мэр города Ильсур Метшин. По его мнению, эти специализированные учреждения должны быть в каждом районе Казани.

– Эту модель работы мы подсмотрели в Израиле, теперь она востребована и у нас. Таких детских садов в городе должно быть больше, через 3-4 года они будут в каждом районе, – заявил Ильсур Метшин.

Напомним, в прошлую пятницу градоначальник также заявил о создании в Казани нового спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностям здоровья.