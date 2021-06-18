В Казани построят спорткомплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья

Параллельно возведению нового комплекса будут набирать и обучать специалистов для работы с детьми. Фото: kzn.ru

В столице Татарстана появится новый спорткомплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сегодня, 18 июня, заявил мэр города Ильсур Метшин, работа над его проектом начнется уже этим летом.

По словам градоначальника, одним спортзалом там дело не ограничатся. В новом комплексе все будет приспособлено для детей с проблемами здоровья, в том числе со сложными заболеваниями.

Планируется, что в будущем комплексе установят специальное снаряжение, привлекут для обучения профессиональных тренеров, пригласят волонтеров.