В Набережные Челны из Москвы дополнительно доставят еще 40 автобусов марки ЛИАЗ

В Татарстан будут доставлены еще 40 автобусов марки ЛИАЗ из Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле 2021 года из Москвы в Набережные Челны доставят еще 40 автобусов большой вместимости марки ЛИАЗ, сообщили на аппаратном совещании в Исполкоме города.

Автобусы передаются на безвозмездной основе по договоренности мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева с правительством Москвы. Напомним, что в марте этого года из столицы в татарстанский автоград так же доставили 40 автобусов ЛИАЗ. Их обкатывали на нескольких городских маршрутах.

Как заявили местные власти, помимо бесплатных московских автобусов, из городского бюджета также будут выделены деньги на покупку и новых единиц данного общественного транспорта.

Таким образом, в Набережных Челнах решают проблему с пассажирскими перевозками, которая возникла из-за того, что за долги у города отобрали большие автобусы и остались только тесные маршрутки.