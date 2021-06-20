В Ульяновской области решили вопрос с нехваткой тестов на коронавирус

Об их нехватке стало известно в конце апреля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь в Ульяновской области имеется необходимый запас реагентов для проведения тестов на коронавирус, также решен и вопрос о финансировании их дальнейшей закупки. Об этом ТАСС сообщила и.о. главы Минздрава региона Анна Минаева.

Напомним, что о нехватке тестов в конце апреля этого года сообщил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. В связи с этим он снял с должности и.о. зам главы правительства региона Екатерина Уба. Именно она должна была курировать блок этих вопросов.