Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июня 2021 13:33

В Ульяновской области решили вопрос с нехваткой тестов на коронавирус

Из-за возникновения данной проблемы своей должности лишилась и.о. зам главы правительства региона Екатерина Уба
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Об их нехватке стало известно в конце апреля.

Об их нехватке стало известно в конце апреля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь в Ульяновской области имеется необходимый запас реагентов для проведения тестов на коронавирус, также решен и вопрос о финансировании их дальнейшей закупки. Об этом ТАСС сообщила и.о. главы Минздрава региона Анна Минаева.

Напомним, что о нехватке тестов в конце апреля этого года сообщил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. В связи с этим он снял с должности и.о. зам главы правительства региона Екатерина Уба. Именно она должна была курировать блок этих вопросов.