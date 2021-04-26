И.о. зампреда правительства Ульяновской области Екатерина Уба лишилась должности из-за нехватки тестов на коронавирус

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26 апреля на совещании по комплексному развитию Ульяновской области врио главы региона Алексей Русских раскритиковал местный Минздрав из-за нехватки тестов на коронавирус – всему ведомству объявлен устный выговор. По словам Русских, ему слишком поздно доложили, что тестов осталось всего на две недели, а также о том, что есть вопросы с финансированием по их закупке.

В связи с этим руководитель региона не только поручил освободить курирующую этот блок Екатерину Убу от должности и.о. зампреда правительства области, но и упразднить ее. Русских взял на себя решения ряда вопросов, а другие передал под оперативное управление и.о. председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалкина.