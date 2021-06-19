После концерта в Казани певицу МакSим ввели в искусственную кому

Певицу ввели в искусственную кому, чтобы не возникало кислородного голодания. Фото: Борис КУДРЯВОВ

12 июня в День России певица МакSим выступила в Казани на Кремлевской Набережной, после чего была госпитализирована с 40% поражением легких. Хоть тесты и не показали положительных результатов на коронавирус, врачи обнаружили у певицы пневмонию.

По словам пиар-директора МакSим, сейчас состояние певицы ухудшилось и ее ввели в искусственную кому.

— ИВЛ это не приговор, это метод лечения. Врачи настроены хорошо, она молодая и крепкая, осложнений быть не должно. Это сделано, чтобы не возникало кислородного голодания, — отмечает менеджер МакSим.

Врачи певицы также рассказали, что девушка проведет в искусственной коме несколько дней, угрозы для жизни и здоровья МакSим нет.