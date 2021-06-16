После концерта в Казани певица МакSим попала в больницу с 40% поражения легких

Певице пришлось отменить ближайшие по графику концерты. Фото: Борис КУДРЯВОВ

12 июня в День России в Казани на Кремлевской набережной на сцене выступила уроженка города – певица МакSим. Некоторым из зрителей тогда показалось, что артистка то ли плохо себя чувствует, то ли выпила спиртного.

Но, как оказалось, причиной всему была высокая температура. По словам МакSим, перед концертом в Казани она сдала тест на коронавирус, тот ничего не показал, да и сама певица себя чувствовала хорошо.

- 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику, - написала МакSим в своем Инстаграм.

Врачи так и не выявили у певицы коронавирус, зато, по ее словам, диагностировали 40% поражение легких и пневмонию. В связи с этим МакSим пришлось отменить ближайший по графику концерт.