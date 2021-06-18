В Татарстане усилят контроль за ношением медицинских масок в ТЦ

Это произойдет уже на следующей неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане со следующей недели усилят контроль за ношением медицинских масок в торговых центрах. Об этом в пятницу, 18 июня, на пресс-конференции заявила руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

По ее словам, масочный режим меньше всего пока нарушают в театрах и концертных залах. Отметим, что Патяшина также заявила, что в Татарстане не исключается введение обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. Это может произойти в двух случаях: при низких темпах прививочной кампании в республике и рисе завоза инфекции из эпидемиологически неблагоприятных регионов России.

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