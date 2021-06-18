Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина не исключает введение жестких коронавирусных ограничений в республике

Пока ситуация с коронавирусом в Татарстане оценивается как стабильная. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 июня, во время пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что в ее управлении не исключают возможность введения в республике жестких коронавирусных ограничений. Но, пока, по ее словам, предпосылок к этому нет.

Так, ситуация с коронавирусом в Татарстане сейчас оценивается как стабильная – темп ежедневного прироста заболевших на уровне 0,1%. Но, как считает Патяшина, несмотря на это, есть риск ухудшения из-за возможных завозных случаев из таких эпидемиологически неблагополучных регионов страны. В 26 из них зафиксирован рост заболевания коронавирусом инфекцией. Особенно он наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Там в связи с этим уже ввели жесткие коронавирусные ограничения. Они могут появится и в Татарстане, если эпидемиологическая ситуация ухудшится и будут наблюдаться низкие темпы вакцинации.