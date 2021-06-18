Прокуратура из-за погрома в магазине Набережных Челнов, который устроили подростки, требует наказать полицейских

Представление об этом надзорный орган уже внес в адрес начальника местного отдела полиции.

В Набережных Челнах сотрудники прокуратуры закончили проверку по факту погрома в магазине, который устроили двое подростков. 13 июня они попытались украсть оттуда спиртное уже будучи пьяными. Напомним, у парней ничего не вышло, и они в отместку напали на продавца и разбили в торговом павильоне стеклянную дверь.

Нет, их конечно задержали полицейские и доставили в ОП «Центральный». Но, как показала прокурорская проверка, там подростков в нарушение закона не освидетельствовали на предмет опьянения и не составили в отношении их соответствующего протокола.

- Кроме того, выявлены существенные просчеты в индивидуальной профилактической работе с одним из подростков, который с декабря 2018 года состоял на профилактическом учете в ОП «Центральный». Так, ответственные сотрудники полиции не проводили с ним все предусмотренные законом мероприятия, не привлекли к этой работе другие органы системы профилактики, а также оставили без внимания указания непосредственных руководителей об активизации профилактической деятельности, - отметили в прокуратуре Татарстана.

По итогам проведенной проверки в адрес начальника отдела полиции внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.