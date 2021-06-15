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Происшествия15 июня 2021 11:31

В Набережных Челнах по факту погрома в магазине, устроенного подростками из-за неудачной попытки кражи спиртного, начата прокурорская проверка

Несовершеннолетние злоумышленники напали на продавца и разбили стекло
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Сотрудниками надзорного ведомства будет дана правовая оценка должностным лицам органов системы профилактики

Сотрудниками надзорного ведомства будет дана правовая оценка должностным лицам органов системы профилактики

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 44 комплексе Набережных Челнов в один из вечеров подростки решили украсть спиртное из магазина. Но попытка оказалась неудачной. Сотрудники торговой точки поймали парней, можно сказать, с поличным. Тем это явно не понравилось, и они напали на продавца, а потом и вовсе разбили стекло. После этого несовершеннолетние злоумышленники скрылись. По факту устроенного подростками погрома начата прокурорская проверка.

- Проверяется исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка должностным лицам органов системы профилактики, - сообщили в прокуратуре Татарстана.