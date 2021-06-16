Стали известны новые подробности жестокой расправы над супругами-пенсионерами в Набережных Челнах

Уголовным делом об убийстве пенсионеров занимается следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Татарстана сообщил новые подробности жестокой расправы над супругами-пенсионерами в Набережных Челнах.

Так, стало известно, что задержанный за их убийство 48-летний местный житель на протяжении последних 15 лет за деньги помогал потерпевшим по хозяйству. Последние занимались бизнесом. Днем 15 июня у мужчины с хозяйкой произошел словесный конфликт. В ходе которого он зарезал женщину ножом.

- Затем, вооружившись молотком, злоумышленник погнался за другой работницей, ставшей свидетельницей расправы. Увидев во дворе хозяина дома, он также нанес ему множественные удары молотком и ножом, - отметили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, расправа на супругами-пенсионерами произошла в этот вторник. Полицию на место происшествия вызывали соседи, когда услышали жуткие крики, которые раздавались из коттеджа потерпевших.

Подозреваемый забрал у убитых их деньги и джип «Тойота РАВ 4». На нем он и пытался скрыться, но полицейские догнали его. Мужчина не хотел выходить из машины. Чтобы его вытащить правоохранителям пришлось разбить окно с водительской стороны. В джипе также нашли орудия преступления – нож и молоток.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Задержанный уже дал признательные показания.