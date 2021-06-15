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Происшествия15 июня 2021 17:14

В Набережных Челнах работник зарезал пенсионеров, которые его наняли для помощи по хозяйству

Мужчина угнал внедорожник убитых и попытался на нем скрыться
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Мужчину задержали, но он пока он не признается, что стало причиной жесткого нападения.

Мужчину задержали, но он пока он не признается, что стало причиной жесткого нападения.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Средь бела дня 15 июня в Набережных Челнах жители улицы Тургай из одного из коттедже в услышали жуткие крики, которые раздавались из одного из коттеджев. Они вызвали полицию, и тут увидели, как из ворот выезжает внедорожник хозяев - белая "Тойота РАВ 4". Когда на место происшествия приехали полицейские, то они сразу бросились в погоню за иномаркой.

Догнали автомобиль через несколько километров. Но водитель отказался сам выходить. Пришлось разбивать окно, чтобы его вытащить.

В это время уже следователи осматривали коттедж откуда скрылся водитель джипа. Во дворе они увидели тела хозяев - 76-летнего мужчины и его 69-летней жены. На их телах имелись ножевые ранения и следы от удара молотком.

Единственным подозреваемым в убийстве пенсионеров-супругов стал тот самый сбежавший водитель - 49-летний работник по хозяйству погибшей пары. Пока он не признается, что стало причиной жесткого нападения.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", - сообщили в следственном комитете Татарстана. - В автомобиле, на котором пытался бежать злоумышленник, были обнаружены орудия преступления: нож и молоток.

Как установили полицейские, которые первыми прибыли на место преступления, пенсионеры для помощи по хозяйству наняли женщину и мужчину. Днем помощница услышала во дворе крики хозяйки. Пошла посмотреть, что там происходит, и увидела, что нанятый для работ мужчина чем-то бьет пожилую женщину.

- На шум вышел хозяин, на которого также набросился злоумышленник и чем-то его ударил, - отметили в МВД Татарстана.

На место происшествия выехал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Надзорный орган взял расследование этого уголовного дела на особый контроль. Сообщили в прокуратуре Татарстана.

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