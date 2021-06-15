В 2021 году в Казани реконструируют шесть общественных пространств

Отдельное внимание архитекторы уделили комплексному озеленению Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году власти Казани намерены реконструировать и благоустроить шесть общественных пространств. Это набережная озера «Нижний Кабан», парк «Черное озеро», парк в жилом комплексе «Салават купере», сквер им.Л.Н.Толстого, участок вблизи Голубых озер и озеро Чайковое.

Так, в жилом комплексе «Салават купере» сегодня уже создается парк. Его проект формировался с учетом идей и желаний местных жителей. Там появится озеро, центральная площадь и зона активности.

Еще одно общественное пространство из списка находится в Ново-Савиновском районе Казани, за больницей №7. Речь идет о комплексе озер Малое Чайковое и Большое Чайковое. Там планируется экореабилитация первого из них и благоустройство прилегающей к нему территории. В будущем рядом с озером организуют площадки для реабилитации и восстановления пациентов.

В свою очередь в сквере Толстого проложат гранитные дорожки, установят кованые опоры освещения и отреставрируют чугунные ограждения. Также сквер благоустроят системами Wi-Fi, видеонаблюдения и звукового оповещения.

А туристско-рекреационный экокластер «Зеркала Татарстана», расположенный рядом с Голубыми озерами, реконструируют максимально сохранив существующий ландшафт. Работы начнут с укрепления берегов озер.

Кроме того, на набережной озера нижний Кабан закончат первый и второй этапы благоустройства. Так, на участке рядом с театром им. Камала появится навес, световая и звуковая техника, еще больше зелени, а также скамейки, урны и навигационные стенды.

Парк у «Черного озера» озеленят, установят там систему автополива, художественную подсветку павильонов и создадут между ними прогулочную площадку. В парке также появятся дополнительные качели для детей, урны, навигационные стенды и велопарковка.