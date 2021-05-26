Стало известно, как будет выглядеть в Казани будущий парк ЖК «Салават купере»

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Мэру Казани Ильсуру Метшину представили эскизы будущего парка в ЖК «Салават купере». Он будет разделен на зоны для пикников и тихого отдыха. Также в парке построят площадь для проведения концертов и торжеств, многофункциональные детскую и спортивную площадки.

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Фото: скриншот

Не забыли авторы проекта и о озеленении территории будущего общественного пространства. В новом парке посадят дуб, яблоню сибирскую, клен, тополь, сосну, вяз, можжевельник, снежноягодник и айву. То есть это, по сути, может стать настоящим садом.

Работы по благоустройству этой территории проведут в два этапа.

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