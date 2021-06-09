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Происшествия9 июня 2021 17:36

Прокуратура начала проверку по сообщению о нападении собаки на ребенка в Тукаевском районе

В том числе, сотрудники надзорного ведомства дадут правовую оценку действиям местных чиновников
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Сообщается, что ребенку после укусов пришлось сделать операцию.

Сообщается, что ребенку после укусов пришлось сделать операцию.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане прокуратура начала проверку по сообщению о нападении собаки на ребенка в деревне Азьмушкино Тукаевского района. Поступила информация, что от домашнего животного пострадала пятилетняя девочка, которой после укусов понадобилась операция.

- Надзорное ведомство даст оценку действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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