Депутаты Госсовета Татарстана предлагают не возвращать отловленных собак на территории детсадов, школ, больниц и детских площадок

Инициативу также должны еще и утвердить на заседании республиканского парламента. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На фоне последнего ЧП с нападением в Казани стаи бродячих собак на семилетнего мальчика. В Госсовете Татарстана на заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике обсудили вопросы содержания безнадзорных животных.

Так, республиканские депутаты решили выступить с инициативой о внесении изменений в действующий федеральный закон. Они предлагают не только регистрировать домашних питомцев, но и ужесточить контроль за выполнением правил их выгула - не допускать нахождение на улице без намордника и поводка, а также ограничить количество животных в одной квартире и разрешить их отлов, если они имеют специальные метки и не имеют хозяев. В последнем случае это нужно для того, чтобы повторно вакцинировать животных от бешенства.

Не обошли парламентарии стороной и ситуацию, когда после стерилизации бездомных животных снова возвращают на улицу, речь тут идет только об особях, которые не проявляют агрессию. Так вот депутаты, помимо вышеуказанного, предлагают не возвращать этих животных на территории детских садов, школ, медучреждений и детских игровых площадок.

Подумали на заседании Комитета и о проблеме приютов. Именно в них должны жить те же бездомные собаки. Но создание этих приютов требует времени и денег. Поэтому татарстанские депутаты собираются выступить с инициативой о разрешении "прописать" отловленных на улицах животных в местах и пунктах временного содержания. Оно должно длиться до 1 января 2026 года, чтобы было время на строительство приютов.

Данные предложения парламентарии собираются утвердить на очередном заседании Госсовета Татарстана, а после направить их на рассмотрение в Госдуму.