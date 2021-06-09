КНИТУ-КХТИ вошёл в тысячу лучших университетов мира по версии QS

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Казанский национальный исследовательский технологический университет впервые вошел в список организаций высшего образования, включенных в авторитетный мировой рейтинг QS World University Rankings 2022.

Всего в рейтинге — 1 673 вуза, среди них 48 российских университетов.

Несколько лет КНИТУ-КХТИ был участником предметных рейтингов QS, а также попадал в аналитические обзоры по лучшим учебным заведениям стран БРИКС, Европы и Центральной Азии. Теперь казанский вуз отметили в глобальном исследовании, причём сразу в первой тысяче лучших вузов мира.

КНИТУ — один из двух татарстанских вузов (наряду с КФУ), представленных в мировом рейтинге университетов QS. Вузы в нем оцениваются по таким показателям, как академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение числа профессорско-преподавательского состава и студентов, цитируемость научных работ, доля иностранных преподавателей и студентов.

КНИТУ-КХТИ в итоговом рейтинге вошел в группу 801-1000. По таким показателям, как соотношение числа преподавателей и студентов, а также доля иностранных студентов КНИТУ-КХТИ вошёл в топ-500 университетов мира (458 и 326 место соответственно).