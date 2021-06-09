В мэрии Казани объяснили, почему вечером 8 июня 2021 ливень снова затопил центр города

До этого последним таким случаем даже занялась прокуратура. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 8 июня в Казани прошел ливень с грозой. Центр города снова превратился в «венецию». Только роль гондольеров исполняли автомобилисты. Они буквально плыли по дорогам – настолько сильны были потоки воды, образовавшиеся в результате дождя.

Ранее такое уже происходило и не раз. В последнем случае этим вопросом даже занялась прокуратура. Ее сотрудники выяснили, что во всем виноваты местные чиновники, которые не проследили за должным содержанием и очисткой ливневок.

На это тогда в Исполкоме города ответили, что да проблема действительно в ливневках – где-то их нудно реконструировать, а где-то строить новые. К слову, в этом году к этим работам уже приступили, как, впрочем, и к ремонту дорог. Именно последним местные власти и объяснили потоп на улицах 8 июня.

- На время работ крышки смотровых и дождеприемных колодцев демонтируются, а колодцы закрываются металлическим листами, чтобы в канализационные сети не попал строительный мусор. Из-за этого и произошло подтопление улиц Татарстан, Островского и Пушкина, - сообщили в мэрии Казани. - Из-за этого же случилось происшествие с машинами на улице Татарстана - так как верхний слой дороги снят, уровень дороги там гораздо ниже. Эта полоса была закрыта ограждениями. Но из-за ливня ограждения смыло в сторону, а водители, которые хотели ускориться и объехать пробку, попали на участки без асфальта. Просим автомобилистов быть осторожными на участках, где идут ремонтные работы.