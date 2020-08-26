Прокуратура обвинила власти Казани в затоплении улиц во время дождей

В одних местах нужна реконструкция, а в других и вовсе нужно строить новые ливневки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Казани завершила проверку по факту затопления улиц города во время дождей. Так, было установлено, что под воду из-за осадков регулярно погружаются дороги на улицах Фучика, Терегулова, Дзержинского, Пушкина, Девятаева, Гагарина, Копылова, Батыршина, Лейтенанта Красикова, Восстания, Тэцевская, Воровского, Чистопольская, Нигматуллина, П. Витера, на пересечении улиц Яшляр и С.Сайдашева, Техническая, Павлюхина, Краснококшайская, М. Вахитова, Декабристов и проспекте Победы, а также в жилмассивах Нагорный и Новая Сосновка.

А в одном из случаев из-за затопления на перекрестке улиц Чистопольской и Нигматуллина и вовсе произошел провал земли под асфальтом.

- По закону вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, реконструкции, ремонта дорог, а также контроля за надлежащей эксплуатацией объектов ливневой (дождевой) канализации находятся в ведении органов местного самоуправления, - отмечают в прокуратуре Татарстана.

Как сообщили сотрудникам надзорного ведомства в МКУ «Комитет внешнего благоустройства ИК МО г. Казани» причиной подтопления является смыв потоками воды мусора в ливневку. Да и, мол, в одних местах нужна ее реконструкция, а в других и вовсе нужно строить новые ливневки.

- Таким образом, местные власти не обеспечивают ненадлежащий контроль за эксплуатацией объектов ливневой (дождевой) канализации и не принимают достаточные меры для разрешения проблемы с регулярными потопами на городских дорогах и пешеходных зонах после обильных осадков, - подытожили в прокуратуре.

Она уже внесла в адрес руководителя Исполкома Казани представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.