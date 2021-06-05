В Чебоксарах открыли пассажирскую навигацию на левый берег Волги

При этом рейсы до местного пляжа могут быть отменены из-за плохой погоды. Фото: Алина НИЗАМОВА

С этой субботы, 5 июня, в столице Чувашии открылась пассажирская навигация по Волге. Так, на речном транспорте теперь можно добраться до поселка Сосновка и до пляжа «Левобережный».

Так, по первому направлению рейсы будут осуществляться только по субботам и воскресеньям. Отправление из Чебоксар в 9.00, 13.30 и 16.40. Из поселка Сосновка – 9,20, 14.00 и 17.10.

До пляжа же можно будет добираться ежедневно. Рейсы из Чебоксар намечены в 10.00, 12.30 и 17.40, в субботу и воскресенье – в 15.00.

Обратно – в 10.30, 13.00 и 18.10, в субботу и воскресенье - в 15.30. При этом рейсы до пляжа «Левобережный» могут отменить из-за плохой погоды – температура воздуха ниже +20 градусов, пасмурное небо, дождь.

- Цена проезда на речном трамвайчике для взрослых составит 85 рублей, для детей от 5 до 10 лет – 42 рубля, до 5 лет – бесплатно, - сообщает администрация Чебоксар.

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