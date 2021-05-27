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Общество27 мая 2021 11:58

Между Казанью и Чебоксарами будет курсировать катер на подводных крыльях

В его расписании не только межрегиональные, но и экскурсионные маршруты
Евгения БУБЛИК
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Перевозить людей будет судно «Валдай-45р», которое на воде может разгоняться до 65 км/ч. Фото: ckbspk.ru

Перевозить людей будет судно «Валдай-45р», которое на воде может разгоняться до 65 км/ч. Фото: ckbspk.ru

Власти Чувашии в июне 2021 года планируют открыть регулярные речные пассажирские перевозки по маршруту Чебоксары – Казань.

При этом заниматься ими будет катер на подводных крыльях «Валдай-45р», который рассчитан на 45 человек. Отметим, он может разгоняться до 65 км/ч, а запас хода судна до 550 километров. Оно предназначено для длинных маршрутов на полноводных реках.

Как рассказал начальник отдела министерства транспорта Чувашии Дмитрий Ивлев в расписание этого катера войдут как межрегиональные, так и экскурсионные маршруты. Сообщает Порт-ньюс.