Между Казанью и Чебоксарами будет курсировать катер на подводных крыльях

Перевозить людей будет судно «Валдай-45р», которое на воде может разгоняться до 65 км/ч. Фото: ckbspk.ru

Власти Чувашии в июне 2021 года планируют открыть регулярные речные пассажирские перевозки по маршруту Чебоксары – Казань.

При этом заниматься ими будет катер на подводных крыльях «Валдай-45р», который рассчитан на 45 человек. Отметим, он может разгоняться до 65 км/ч, а запас хода судна до 550 километров. Оно предназначено для длинных маршрутов на полноводных реках.

Как рассказал начальник отдела министерства транспорта Чувашии Дмитрий Ивлев в расписание этого катера войдут как межрегиональные, так и экскурсионные маршруты. Сообщает Порт-ньюс.