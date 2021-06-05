Житель Татарстана поел вяленной рыбы и ему пришлось делать искусственную вентиляцию легких

У мужчины обнаружили ботулизм. Фото: Александр ГЛУЗ

За последние две недели в Татарстане в больницу с диагнозом: «ботулизм в тяжелой форме», попали пять человек. Одному из них пришлось даже делать искусственную вентиляцию легких. Оказалось, что все эти заболевшие отравились, поев вяленной рыбы. Сообщает Минздрав Татарстана

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