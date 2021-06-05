Съездил в Индию, а теперь его изнутри поедают черви: в Татарстане впервые зарегистрировали пациента с редкой тропической болезнью

Пока врачи как могут поддерживают состояние мужчины, компания, где он работает, ищет для него лекарство, которое в России не производится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане впервые зарегистрировали пациента больного филяриозом. Это редкая тропическая болезнь, относящаяся даже к «забытым болезням», сообщили «Комсомолке» в Минздраве республики.

Житель Бугульмы съездил в Индию и вернулся в начале мая. Через 10 дней после возвращения у мужчины сильно поднялась температура. Что он тогда только не передумал, но в голове, в итоге, звучало только одно: «Коронавирус. Индийский штамм».

С этими опасениями он и обратился к местным врачам. Те провели диагностику и «обрадовали» пациента – он приехал из заграничной поездки не один. Дело в том, что филяриоз – это когда насекомое откладывает в организме человека личинки, из которых потом появляются черви, питающиеся всем, что есть рядом. Они проникают в сосуды, кожу и мышцы.

Пока жителя Татарстана паразиты поедают изнутри, врачи как могут пытаются поддерживать его состояние. Сейчас компания, где работает мужчина, в срочном порядке ищет нужное лекарство, которое в России не выпускают.

Отметим, последний подобный экзотический случай в Татарстане произошел с жителем Казани. Правда, он никуда не ездил, а просто разводит редких змей. Одна из них – зеленая мамба, укусила своего хозяина. Тот вызывал «скорую» и все рассказав приехавшим медикам буквально поставил их в тупик. Не то, чтобы в Татарстане, а в целом в России врачи впервые столкнулись с пострадавшим от яда зеленой мамбы. Главный внештатный токсиколог Минздрава Татарстана тогда ночевала в больнице рядом с пациентом в течении семи дней, пока он находился между жизнью и смертью. В итоге мужчину все же удалось спасти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спит по 20 часов в день и ничего не ест». Двухлетняя девочка из Перми заболела экзотической болезнью на отдыхе в Занзибаре

Причиной недомогания стал укус мухи Цеце. Но мама и медики поняли это не сразу (подробности)