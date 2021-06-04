В Казани на озере Лебяжье на семилетнего мальчика напала стая бродячих

По факту нападения животных возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семья с семилетним сыном приехала отдохнуть в Казань. Для этого они выбрали гостевой домик недалеко от озера Лебяжье. Вечером 3 июня родители с ребенком вернулись туда с прогулки. В этот момент и произошло нападение стаи бродячих собак на мальчика. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в ДРКБ Казани.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Расследование этого дела надзорное ведомство взяло на контроль.