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Происшествия4 июня 2021 9:56

В Казани на озере Лебяжье на семилетнего мальчика напала стая бродячих

Ребенок в больнице, возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По факту нападения животных возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.

По факту нападения животных возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семья с семилетним сыном приехала отдохнуть в Казань. Для этого они выбрали гостевой домик недалеко от озера Лебяжье. Вечером 3 июня родители с ребенком вернулись туда с прогулки. В этот момент и произошло нападение стаи бродячих собак на мальчика. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в ДРКБ Казани.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Расследование этого дела надзорное ведомство взяло на контроль.