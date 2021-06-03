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Общество3 июня 2021 15:20

В Набережных Челнах к приезду Михаила Мишустина перед заводом «КАМАЗ» покрасили асфальт

На предприятии объяснили – это не их инициатива
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Дорожное покрытие приобрело синий цвет.

Дорожное покрытие приобрело синий цвет.

Фото: скриншот с видео

В Набережные Челны с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Он проведет совещание о дальнейшем развитии завода «КАМАЗ».

В связи с приездом главы правительства страны перед КПП предприятия даже покрасили асфальт. Запись этого процесса очевидцы выложили в интернет. После чего в «КАМАЗе» сообщили, что руководство завода здесь не причем.

- Сообщаем, что: подрядчик при покраске ворот допустил брак и испачкал положенный накануне асфальт. Подрядчик по собственной инициативе решил это исправить, - написано в официальной группе завода в соцсети.

На заводе объяснили произошедшую покраску браком подрядчика. Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

На заводе объяснили произошедшую покраску браком подрядчика. Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

Напомним, помимо проведения совещания, Михаил Мишустин должен посетить и сам завод «КАМАЗ». После чего, в рамках своей рабочей поездки в Приволжский федеральный округ он посетит Ульяновск.